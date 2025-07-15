Опрос: ультиматум Дональда Трампа в отношении России

США рассчитывали на мирное урегулирование конфликта еще несколько месяцев назад, однако прогресса достигнуто не было. Также Дональд Трамп упоминал о неоднократных телефонных разговорах с Владимиром Путиным, которые не повлияли на прогресс в переговорах сторон, чем крайне недоволен президент США.