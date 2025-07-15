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Опрос: ультиматум Дональда Трампа в отношении России

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о заявлениях Дональда Трампа в отношении России, которые он сделал 14 июля 2025 года.

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в адрес России. Он потребовал, чтобы в течение 50 дней было достигнуто мирное соглашение между Москвой и Киевом. В случае несоблюдения ультиматума США введут 100% пошлины в отношении России и стран-партнеров.

США рассчитывали на мирное урегулирование конфликта еще несколько месяцев назад, однако прогресса достигнуто не было. Также Дональд Трамп упоминал о неоднократных телефонных разговорах с Владимиром Путиным, которые не повлияли на прогресс в переговорах сторон, чем крайне недоволен президент США.

Помимо анонсирования пошлин в отношении России, Трамп заявил о новых договоренностях по поставкам военной помощи Украине. Согласно плану, финансирование поставок вооружения возьмет на себя Евросоюз. Координацию поставок будет осуществлять НАТО и постоянный представитель США при альянсе. Ожидается передача большого количества систем вооружений, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.

На данный момент остается открытым вопрос, приведет ли ультиматум Дональда Трампа к дипломатическому прогрессу, или, напротив, усилит напряженность между странами.

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