Опрос: ультиматум Дональда Трампа в отношении России

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в адрес России. Он потребовал, чтобы в течение 50 дней было достигнуто мирное соглашение между Москвой и Киевом. В случае несоблюдения ультиматума США введут 100% пошлины в отношении России и стран-партнеров.
США рассчитывали на мирное урегулирование конфликта еще несколько месяцев назад, однако прогресса достигнуто не было. Также Дональд Трамп упоминал о неоднократных телефонных разговорах с Владимиром Путиным, которые не повлияли на прогресс в переговорах сторон, чем крайне недоволен президент США.
Помимо анонсирования пошлин в отношении России, Трамп заявил о новых договоренностях по поставкам военной помощи Украине. Согласно плану, финансирование поставок вооружения возьмет на себя Евросоюз. Координацию поставок будет осуществлять НАТО и постоянный представитель США при альянсе. Ожидается передача большого количества систем вооружений, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.
На данный момент остается открытым вопрос, приведет ли ультиматум Дональда Трампа к дипломатическому прогрессу, или, напротив, усилит напряженность между странами.