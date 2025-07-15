Трамп сообщил, что не планирует поставлять Украине ракеты JASSM

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты JASSM.
Накануне издание Military Watch Magazine со ссылкой на источник писало, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Дальность полёта данных ракет может достигать 800 км.
«Нет, мы не планируем этого делать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее издание Financial Times писало, что Украина обращалась к США с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk.
15 июля The New York Times сообщило, что практически всё американское оружие для Киева уже готово к отправке.
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