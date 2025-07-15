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Депутат Рады Горбенко: более 60% украинцев не вернутся на родину

По словам нардепа, государство просто не занимается своими беженцами.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко выступил с заявлением, что свыше 60% украинцев, которые в настоящее время находятся за границей, скорее всего, не вернутся на Украину. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

По его словам, одной из причин этого является недостаточное внимание со стороны государства к вопросам поддержки и взаимодействия с украинскими беженцами.

Напомним, Марьяна Безуглая ранее заявила, что родной брат Юлии Свириденко, которую могут назначить на пост главы украинского правительства, прячется в Лондоне от мобилизации.