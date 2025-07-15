Депутат Рады Горбенко: более 60% украинцев не вернутся на родину

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко выступил с заявлением, что свыше 60% украинцев, которые в настоящее время находятся за границей, скорее всего, не вернутся на Украину. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
По его словам, одной из причин этого является недостаточное внимание со стороны государства к вопросам поддержки и взаимодействия с украинскими беженцами.
Напомним, Марьяна Безуглая ранее заявила, что родной брат Юлии Свириденко, которую могут назначить на пост главы украинского правительства, прячется в Лондоне от мобилизации.