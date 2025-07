Трамп заявил, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты

Источники The New York Times утверждают, что оружие уже готово к отправке. По их словам, Украина может получить дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» (около $3,7 млн) или ракеты JASSMs (около $1,5 млн). Источник The Washington Post сообщил, что Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.