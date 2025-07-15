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Трамп заявил, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности. Об этом он сообщил на пресс-конференции на Южной лужайке Белого дома.

Источник: Reuters

«Мы не собираемся этого делать», — ответил Трамп на вопросы журналистов.

Ранее Financial Times сообщила, что 4 июля Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи дополнительных ракет ATACMS большой дальности.

Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал поставки новых вооружений Украине, но на деньги европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.

Источники The New York Times утверждают, что оружие уже готово к отправке. По их словам, Украина может получить дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» (около $3,7 млн) или ракеты JASSMs (около $1,5 млн). Источник The Washington Post сообщил, что Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.

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