Трамп заявил, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты

«Мы не собираемся этого делать», — ответил Трамп на вопросы журналистов.
Ранее Financial Times сообщила, что 4 июля Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи дополнительных ракет ATACMS большой дальности.
Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал поставки новых вооружений Украине, но на деньги европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.
Источники The New York Times утверждают, что оружие уже готово к отправке. По их словам, Украина может получить дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» (около $3,7 млн) или ракеты JASSMs (около $1,5 млн). Источник The Washington Post сообщил, что Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.