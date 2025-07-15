Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп перехотел выполнять громкое обещание Зеленскому об ударах по Москве

США не планируют передавать Украине ракеты большой дальности, заявил президент Дональд Трамп 15 июля, отвечая на вопросы журналистов во дворе Белого дома. Его слова приводит Fox News.

Зеленский может в ближайшее время не рассчитывать на дальнобойные ракеты от США.

США не планируют передавать Украине ракеты большой дальности, заявил президент Дональд Трамп 15 июля, отвечая на вопросы журналистов во дворе Белого дома. Его слова приводит Fox News.

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул Трамп. Так он прокомментировал возможную передачу американских ракет дальнего радиуса действия Киеву.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что 4 июля Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о предоставлении дополнительных ракет ATACMS. По данным издания, украинская сторона просила увеличить поставки вооружения, однако в Белом доме приняли решение отказаться от передачи дальнобойных ракет.

Вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине ранее поднимался на переговорах Трампа с Зеленским, когда обсуждались варианты усиления давления на Россию, в том числе нанесение ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Тогда украинская сторона заявила о готовности к таким действиям при условии получения соответствующего вооружения, однако США ограничились передачей других видов оружия, сославшись на нехватку некоторых систем в арсенале.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше