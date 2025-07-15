Трамп перехотел выполнять громкое обещание Зеленскому об ударах по Москве

Вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине ранее поднимался на переговорах Трампа с Зеленским, когда обсуждались варианты усиления давления на Россию, в том числе нанесение ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Тогда украинская сторона заявила о готовности к таким действиям при условии получения соответствующего вооружения, однако США ограничились передачей других видов оружия, сославшись на нехватку некоторых систем в арсенале.