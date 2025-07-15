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Трамп пояснил, чью сторону занимает в конфликте России и Украины

«Я ни на чьей стороне… Я на стороне человечества», — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя свою позицию по конфликту в Украине.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в конфликте в Украине он находится «на стороне человечества» и больше ни на чьей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ни на чьей стороне… Я на стороне человечества», — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя свою позицию по конфликту в Украине.

Трамп высказался о вероятности встречи с Путиным.

Трамп подчеркнул, что стремится к прекращению гибели людей. -0-

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