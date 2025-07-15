Reuters: Трамп заявил, что Зеленскому не стоит наносить удары по Москве

Британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. В Белом доме публикацию опровергли: пресс-секретарь президента США заявила, что он «просто задал вопрос» о возможности таких атак. Сам Трамп впоследствии сказал, что Зеленский не должен «целиться по Москве», и заверил, что не занимает сторону ни Украины, ни России — лишь хочет «остановить убийства».