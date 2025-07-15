На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США

Ракету «Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. «Амур-СПГ» сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн.