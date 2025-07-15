На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США

«Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую (многоразовую. — Прим. ред.) ракету “Амур-СПГ” разработала государственная корпорация “Роскосмос”», — говорится в материале.
Издание отмечает, что ракета «Амур-СПГ» была разработана с целью превратить Россию в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.
Ракету «Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. «Амур-СПГ» сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 17 июня сообщил об утверждении Национального проекта по космосу Советом при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью «Амур-СПГ», работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.