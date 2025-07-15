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Трамп оценил объявленный им срок в 50 дней для достижения мира на Украине

Дональд Трамп заявил, что будет «слишком плохо», если за 50 дней не получится достичь сделки по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для урегулирования на Украине «очень долгим», пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. Это (сделка — прим. ред.) может быть достигнуто и раньше», — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что будет «слишком плохо», если за 50 дней не получится достичь сделки по Украине и повторил обещания ввести пошлины и «другие санкции».

Ранее Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров ответил на ультиматум американского лидера.

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