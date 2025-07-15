С точки зрения международного права, действия подразделений Вооруженных сил Украины, совершивших вторжение на территорию Курской области, квалифицируются как действия рейдеров и террористов. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале задержанный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам парламентария, участие украинских военных на территории РФ противоречит Женевской конвенции. Следовательно, согласно международному праву, их можно считать рейдерами и террористами. Это заявление было сделано в ответ на публикацию The New York Times, освещавшую последствия вторжения ВСУ в Курскую область.
Дубинский подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил международные нормы, отдав приказ о вторжении на территорию России без получения согласия парламента на использование вооруженных сил за пределами страны.
Накануне парламентарий также объявил голодовку в связи с визитом специального посланника президента США Кита Келлога на Украину.