Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде назвали террористами подразделения ВСУ, вторгшиеся в Курскую область

Депутат Дубинский заявил, что решение Зеленского противоречит Женевской конвенции.

Источник: Аргументы и факты

С точки зрения международного права, действия подразделений Вооруженных сил Украины, совершивших вторжение на территорию Курской области, квалифицируются как действия рейдеров и террористов. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале задержанный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам парламентария, участие украинских военных на территории РФ противоречит Женевской конвенции. Следовательно, согласно международному праву, их можно считать рейдерами и террористами. Это заявление было сделано в ответ на публикацию The New York Times, освещавшую последствия вторжения ВСУ в Курскую область.

Дубинский подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил международные нормы, отдав приказ о вторжении на территорию России без получения согласия парламента на использование вооруженных сил за пределами страны.

Накануне парламентарий также объявил голодовку в связи с визитом специального посланника президента США Кита Келлога на Украину.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше