Раскрыто главное преимущество ужаснувшей США ракеты Х-101

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам аналитика, максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров, Х-101 является стратегической ракетой класса «воздух-земля» и создана по технологии снижения радиационной заметности.
Собеседник издания добавил, что ракета применялась не раз, и похвастаться тем, что смог сбить хоть одну из таких ракет, противник не смог.
Такие ракеты могут применяться как в обычном, так и в ядерном исполнении, в зависимости от задач, заключил эксперт.
Ранее Леонков раскрыл особенности атаковавшего пляж в Курске реактивного дрона ВСУ «Пекло». Он допустил, что дрон мог быть сбит.