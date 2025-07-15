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Раскрыто главное преимущество ужаснувшей США ракеты Х-101

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам аналитика, максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров, Х-101 является стратегической ракетой класса «воздух-земля» и создана по технологии снижения радиационной заметности.

Собеседник издания добавил, что ракета применялась не раз, и похвастаться тем, что смог сбить хоть одну из таких ракет, противник не смог.

Такие ракеты могут применяться как в обычном, так и в ядерном исполнении, в зависимости от задач, заключил эксперт.

Ранее Леонков раскрыл особенности атаковавшего пляж в Курске реактивного дрона ВСУ «Пекло». Он допустил, что дрон мог быть сбит.