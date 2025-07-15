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Во Франции предложили отказаться от празднования Дня Победы

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выступил с инициативой сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отказаться от празднования в стране Дня Победы, который отмечается 8 мая, в целях экономии средств. Трансляция выступления политика опубликована в соцсети X*.

Байру выступил с инициативой сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник. По его словам, эта мера «принесет в казну миллиарды евро».

Премьер также анонсировал повышение в 2026-м году рост налогов для состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит бюджета.

Ранее Франсуа Байру сообщил, что внешний долг Франции при Эммануэле Макроне вырос на 12%. Французам нужна стабильность, заявил политик.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.