Трамп высказался о вероятности встречи с Путиным

«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран. Трамп добавил, что запоследние три месяца «решил множество войн», но так и смог завершить конфликт в Украине. «Это война Байдена. Это война не Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вытащить нас из этой передряги», — подчеркнул политик.