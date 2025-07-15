Трамп высказался о вероятности встречи с Путиным

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что возможная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит отдальнейших действий со стороны Москвы, сообщает РИА Новости.
Трамп пояснил, чью сторону занимает в конфликте России и Украины.
«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран. Трамп добавил, что запоследние три месяца «решил множество войн», но так и смог завершить конфликт в Украине. «Это война Байдена. Это война не Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вытащить нас из этой передряги», — подчеркнул политик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта в Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и.
перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир в Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».-0-