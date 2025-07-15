Фицо предложил перенести голосование по 18-му пакету антироссийских санкций

«Представителю Братиславы в ЕК было поручено сегодня запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским “Газпромом” до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, так как реализация данного предложения противоречила бы сути санкций против РФ», — рассказал Фицо в соцсети Facebook*.