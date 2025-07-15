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Фицо предложил перенести голосование по 18-му пакету антироссийских санкций

Словакия просит позволить ей выполнять контракт с «Газпромом» до срока его окончания в 2034 году.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна направила в Еврокомиссию предложение о переносе голосования по 18-му пакету антироссийских санкций. Он также подчеркнул необходимость предоставления Словакии исключения, позволяющего продолжать получение российского газа до 2034 года.

«Представителю Братиславы в ЕК было поручено сегодня запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским “Газпромом” до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, так как реализация данного предложения противоречила бы сути санкций против РФ», — рассказал Фицо в соцсети Facebook*.

К своему заявлению премьер приложил копию официального письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающегося текущей ситуации.

«ЕК может реализовать своё предложение даже без Словакии, поскольку у неё нет права вето. Еврокомиссия предлагает нам определённые гарантии по поставкам газа лишь потому, что мы отказываемся поддержать 18-й пакет антироссийских санкций, требующий единогласного решения», — заявил Фицо.

По словам главы словацкого правительства, правительственная коалиция отвергает предложение ЕК о прекращении поставок российского газа с 2028 года. При этом представители Еврокомиссии готовы вести переговоры о гарантиях, которые обеспечат Словакии стабильность и уверенность в поставках голубого топлва после 2028 года.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в прошлом году расходы ЕС на приобретение газа из России превысили объем финансирования, выделенного Украине.

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

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