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Американская спецслужба усилила меры безопасности возле Белого дома

Камеры зафиксировали, как кто-то перебросил через ограждение предмет, предположительно мобильный телефон.

Источник: Аргументы и факты

Секретная служба США временно ограничила доступ журналистов к северной лужайке Белого дома после инцидента с неизвестным предметом. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Около 11:30 по местному времени (18:30 мск) журналистов, работавших на открытом воздухе, попросили пройти в комнату для брифингов. По данным корреспондента Washington Examiner Кристиана Датока, камеры зафиксировали, как кто-то перебросил через ограждение предмет, предположительно мобильный телефон.

После этого территория была проверена, а на территории Белого дома ввели усиленные меры безопасности. Спустя почти полчаса, в 11:56 (18:56 мск), ограничения сняли.

Журналистам вновь разрешили вернуться на площадку у северной лужайки, известную как Пеббл-Бич, где обычно проходят телевизионные включения.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Сан-Антонио задержали за угрозы убийством лидеру США Дональду Трампу.

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