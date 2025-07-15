Американская спецслужба усилила меры безопасности возле Белого дома

Около 11:30 по местному времени (18:30 мск) журналистов, работавших на открытом воздухе, попросили пройти в комнату для брифингов. По данным корреспондента Washington Examiner Кристиана Датока, камеры зафиксировали, как кто-то перебросил через ограждение предмет, предположительно мобильный телефон.