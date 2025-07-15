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Скибицкий: в Киеве не знают, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

Украина ожидает от Соединенных Штатов подробностей по вопросу поставок.

Источник: Аргументы и факты

Замначальника ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что имел ввиду американский лидер Дональд Трамп, когда говорил об отправке в страну 17 систем Patriot.

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля Трамп сказал журналистам, что на Украину будет отправлено 17 систем Patriot от страны, которая сейчас в них не нуждается. При этом из заявления американского лидера не было понятно, имел ли он в виду полный комплекс.

«Нам точно не известно… 17 — это огромное количество, если говорить о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — отметил Скибицкий, которого цитирует Guardian.

Также в публикации говорится, что Украина ожидает от Соединенных Штатов деталей по теме поставок.

Ранее издание Times писало, что ВСУ назвали заявление Дональда Трампа о 17 системах Patriot для Киева фикцией. До сих пор непонятно, кто будет поставлять эти системы.

Также отмечалось, что Трамп обещал Киеву 17 Patriot, а нашел всего три. Уточнялось, что Украине поставят устаревшие комплексы ПВО.

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