Скибицкий: в Киеве не знают, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля Трамп сказал журналистам, что на Украину будет отправлено 17 систем Patriot от страны, которая сейчас в них не нуждается. При этом из заявления американского лидера не было понятно, имел ли он в виду полный комплекс.