Скибицкий: в Киеве не знают, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

Замначальника ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что имел ввиду американский лидер Дональд Трамп, когда говорил об отправке в страну 17 систем Patriot.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля Трамп сказал журналистам, что на Украину будет отправлено 17 систем Patriot от страны, которая сейчас в них не нуждается. При этом из заявления американского лидера не было понятно, имел ли он в виду полный комплекс.
«Нам точно не известно… 17 — это огромное количество, если говорить о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — отметил Скибицкий, которого цитирует Guardian.
Также в публикации говорится, что Украина ожидает от Соединенных Штатов деталей по теме поставок.
Ранее издание Times писало, что ВСУ назвали заявление Дональда Трампа о 17 системах Patriot для Киева фикцией. До сих пор непонятно, кто будет поставлять эти системы.
Также отмечалось, что Трамп обещал Киеву 17 Patriot, а нашел всего три. Уточнялось, что Украине поставят устаревшие комплексы ПВО.