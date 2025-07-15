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Российские войска замыкают котел у Купянска

Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: Аргументы и факты

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ситуация для украинских военных в районе населённого пункта Купянск существенно осложняется в связи с продвижением российских подразделений.

В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что ВС РФ продолжают наступательные действия, последовательно сжимая кольцо вокруг позиций противника. Это создаёт предпосылки для полного окружения в ближайшем будущем.

Ганчев также добавил, что подразделения, действующие на данном участке, заняты подготовкой плацдарма. После завершения этой задачи будет предпринята дальнейшая операция по штурму.

Ранее сообщалось, что российские войска зачистили от украинских формирований карман между населёнными пунктами Малиновка и Миролюбовка в ДНР.