Евросоюз ввел очередные санкции против России: вот в чем обвинили людей и организации

Европейский союз ввел очередные санкции против России. Под ограничения попали девять физических лиц и шесть организаций. Их обвинили в якобы «дестабилизирующей деятельности». Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.
Как следует из данных, из юридических лиц под санкциями оказались, в том числе, Ассоциация журналистов БРИКС, «Центр геополитических экспертиз», а также ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Аналогичная ситуация с некоторыми руководителями компаний. Они также оказались под рестрикциями. Кроме того, санкции введены против ряда военных, а также блогера с двойным гражданством (Австралии и РФ).
На деятельность каждого из них теперь наложены ограничения. Так, их активы на территории ЕС будут заморожены, а поездки в сам Европейский союз запрещены.
Впрочем, Запад регулярно вводит всевозможные санкции против России. Недавно на данную тему высказался глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что страна уже давно адаптировалась к рестрикциям. Поэтому сейчас Россия готова к любым новым вызовам по данному направлению.