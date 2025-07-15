Евросоюз ввел очередные санкции против России: вот в чем обвинили людей и организации

Как следует из данных, из юридических лиц под санкциями оказались, в том числе, Ассоциация журналистов БРИКС, «Центр геополитических экспертиз», а также ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Аналогичная ситуация с некоторыми руководителями компаний. Они также оказались под рестрикциями. Кроме того, санкции введены против ряда военных, а также блогера с двойным гражданством (Австралии и РФ).