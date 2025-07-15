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Ломанов: Китай сможет проявить себя как надежный партнер России

Китай может быть одной из возможных целей для введения США 100% торговых пошлин, если конфликт на Украине не завершится за 50 дней, так как республика покупает у России углеводороды. Китай своим заявлением о поддержке России на фоне заявлений Трампа показывает, что не боится угроз и выражает долгосрочный приоритет в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил заместитель директора ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов в разговоре с «Лентой.ру».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее The Telegraph сообщала, что на фоне угроз президента США Дональда Трампа Китай пообещал России «более глубокую поддержку».

Если представить себе всерьез, что проходят эти 50 дней и после этого Трамп внезапно вводит против Китая вновь 100-процентные пошлины (…) и что тогда Трамп полагает, что Китай на это никак не ответит? Это практически невероятно. Китай ответит, и сделка [США и Китая], над которой Трамп работает несколько месяцев, фактически будет вновь похоронена.

Александр Ломанов
заместитель директора ИМЭМО РАН, китаист

Он отметил, что Китай может стать потенциальной мишенью для таких пошлин именно из-за закупок российских углеводородов. Заявление о поддержке России отражает долгосрочные приоритеты Китая, выходящие за рамки текущих конфликтов. По словам эксперта, угрозы Трампа вызывают страх у многих, а ему отвечают: мы не боимся.

«В данном случае Китай сможет проявить себя как надежный партнер России не в том случае, если начнет принимать какие-то активные действия, которых не было прежде, а в том случае, если он проявит выдержку, можно сказать торгово-экономическое хладнокровие и не будет пытаться превентивным образом сократить закупки у России для того, чтобы избавиться от угрозы американских санкций», — отметил Ломанов.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не согласен с угрозами санкций со стороны США против России и ее партнеров.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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