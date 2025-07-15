Ломанов: Китай сможет проявить себя как надежный партнер России

Ранее The Telegraph сообщала, что на фоне угроз президента США Дональда Трампа Китай пообещал России «более глубокую поддержку».
Если представить себе всерьез, что проходят эти 50 дней и после этого Трамп внезапно вводит против Китая вновь 100-процентные пошлины (…) и что тогда Трамп полагает, что Китай на это никак не ответит? Это практически невероятно. Китай ответит, и сделка [США и Китая], над которой Трамп работает несколько месяцев, фактически будет вновь похоронена.
Он отметил, что Китай может стать потенциальной мишенью для таких пошлин именно из-за закупок российских углеводородов. Заявление о поддержке России отражает долгосрочные приоритеты Китая, выходящие за рамки текущих конфликтов. По словам эксперта, угрозы Трампа вызывают страх у многих, а ему отвечают: мы не боимся.
Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не согласен с угрозами санкций со стороны США против России и ее партнеров.
Напомним, что Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.