Ломанов: Китай сможет проявить себя как надежный партнер России

Если представить себе всерьез, что проходят эти 50 дней и после этого Трамп внезапно вводит против Китая вновь 100-процентные пошлины (…) и что тогда Трамп полагает, что Китай на это никак не ответит? Это практически невероятно. Китай ответит, и сделка [США и Китая], над которой Трамп работает несколько месяцев, фактически будет вновь похоронена.

Он отметил, что Китай может стать потенциальной мишенью для таких пошлин именно из-за закупок российских углеводородов. Заявление о поддержке России отражает долгосрочные приоритеты Китая, выходящие за рамки текущих конфликтов. По словам эксперта, угрозы Трампа вызывают страх у многих, а ему отвечают: мы не боимся.

«В данном случае Китай сможет проявить себя как надежный партнер России не в том случае, если начнет принимать какие-то активные действия, которых не было прежде, а в том случае, если он проявит выдержку, можно сказать торгово-экономическое хладнокровие и не будет пытаться превентивным образом сократить закупки у России для того, чтобы избавиться от угрозы американских санкций», — отметил Ломанов.