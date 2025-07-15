Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В разведке Украины не поняли слова Трампа о Patriot

Что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке на Украину 17 систем Patriot, в Киеве не знают.

Что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке на Украину 17 систем Patriot, в Киеве не знают. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова приводит газета Guardian.

Ранее Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается.

Скибицкий отметил, что в Киеве точно не знают, о чем идет речь. Он добавил, что, возможно, речь о пусковых установках, поскольку если говорить о батареях — 17 это огромное число.

Украина ожидает деталей от США по вопросу поставок, сообщает издание.

Также Скибицкий подтвердил, что Трамп и Владимир Зеленский обсуждали поставку ракет Tomahawk в ходе телефонного разговора в июле, но договоренности достигнуто не было.

Во вторник Трамп заявил, что не собирается передавать Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше