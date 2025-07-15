В разведке Украины не поняли слова Трампа о Patriot

Что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке на Украину 17 систем Patriot, в Киеве не знают. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова приводит газета Guardian.
Ранее Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается.
Скибицкий отметил, что в Киеве точно не знают, о чем идет речь. Он добавил, что, возможно, речь о пусковых установках, поскольку если говорить о батареях — 17 это огромное число.
Украина ожидает деталей от США по вопросу поставок, сообщает издание.
Также Скибицкий подтвердил, что Трамп и Владимир Зеленский обсуждали поставку ракет Tomahawk в ходе телефонного разговора в июле, но договоренности достигнуто не было.
Во вторник Трамп заявил, что не собирается передавать Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы.