Atlantic: Трамп решил помогать Киеву из-за страха показаться слабым

Изменение риторики американского лидера Дональда Трампа в отношении России является не следствием его нового стратегического мировоззрения, а скорее тем, что глава Белого дома почувствовал себя оскорбленным, пишет The Atlantic, ссылаясь на на источники.
Авторы статьи указывают, что у Трампа не появилось «особой симпатии» к Украине или ее лидеру Владимиру Зеленскому, он также не обрел веру в традиционные трансатлантические альянсы.
Дело в том, что в отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным Трамп почувствовал себя «младшим партнером», говорится в публикации.
Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине.