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Раскрыто, какой вызов Россия бросила США

Издание The National Interest сообщает в своем материале, что Россия и Китай хотят лишить США приемущества в космосе.

Издание The National Interest сообщает в своем материале, что Россия и Китай хотят лишить США приемущества в космосе. В материале подчеркивается, что новая разработка имеет все шансы обеспечить России лидерство в этой сфере.

Автор пишет, что использование многоразовых ракет предоставляет Америке большие преимущества, но Москве отчасти удалось решить этот вопрос, после разработки госкорпорацией «Роскосмос» ракеты «Амур-СПГ».

Эта ракета будет иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень. Ожидается, что в этом десятилетии состоится первый пуск ракеты со стола на космодроме Восточный в Амурской области.

Если испытания пройдут удачно, то с помощью этой ракеты Россия сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн и это превратит Москву в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.