Трамп неожиданно ответил, чью сторону в конфликте на Украине он занимает

Президент США Дональд Трамп ответил, кого поддерживает в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
На вопрос журналиста, о том, выступает ли он теперь на стороне Киева в свете его недавних решений о новых поставках оружия Украине и угроз в адрес России, американский лидер заявил, что ни одну из сторон в конфликте он не занимает.
Трамп добавил, что он на стороне человечества и просто хочет остановить кровопролитие.
Ранее известный украинский журналист Виталий Портников заявил, что 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа повышает вероятность российского ядерного удара по Украине. По его мнению, действия Трампа через 50 дней могут быть более серьезными.