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Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal

Пентагон продолжает расследование, заявил Майк Уолтц.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, оказавшийся в центре скандала из-за утечки конфиденциальных данных через Signal, заявил, что Белый дом решил его не наказывать.

В ходе слушаний в Конгрессе США Уолтц ответил отрицательно на вопрос о том, были ли предприняты Белым домом какие-либо «дисциплинарные действия» в отношении него после расследования инцидента.

Он также добавил, что использование Signal не только разрешено, но и активно поощряется.

При этом Уолтц упомянул, что расследование, проводимое Пентагоном, все еще продолжается.

Напомним, что 24 марта главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о получении 11 марта приглашения в чат Signal, где представители американской власти обсуждали удары по движению «Ансар Алла» (хуситам), контролирующему север Йемена. Голдберг отметил, что в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» развернулась «захватывающая политическая дискуссия» с участием аккаунтов, предположительно принадлежащих вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, министру обороны Питу Хегсету, советнику Белого дома по национальной безопасности Майку Уолтцу и другим официальным лицам.

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