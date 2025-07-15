Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, оказавшийся в центре скандала из-за утечки конфиденциальных данных через Signal, заявил, что Белый дом решил его не наказывать.
В ходе слушаний в Конгрессе США Уолтц ответил отрицательно на вопрос о том, были ли предприняты Белым домом какие-либо «дисциплинарные действия» в отношении него после расследования инцидента.
Он также добавил, что использование Signal не только разрешено, но и активно поощряется.
При этом Уолтц упомянул, что расследование, проводимое Пентагоном, все еще продолжается.
Напомним, что 24 марта главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о получении 11 марта приглашения в чат Signal, где представители американской власти обсуждали удары по движению «Ансар Алла» (хуситам), контролирующему север Йемена. Голдберг отметил, что в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» развернулась «захватывающая политическая дискуссия» с участием аккаунтов, предположительно принадлежащих вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, министру обороны Питу Хегсету, советнику Белого дома по национальной безопасности Майку Уолтцу и другим официальным лицам.