Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal

Напомним, что 24 марта главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о получении 11 марта приглашения в чат Signal, где представители американской власти обсуждали удары по движению «Ансар Алла» (хуситам), контролирующему север Йемена. Голдберг отметил, что в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» развернулась «захватывающая политическая дискуссия» с участием аккаунтов, предположительно принадлежащих вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, министру обороны Питу Хегсету, советнику Белого дома по национальной безопасности Майку Уолтцу и другим официальным лицам.