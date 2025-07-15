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Сенатор Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому наносить удары по Москве

При обещания Трампа поставлять оружия Киеву ведут к напряжённости, отметил Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

По мнению Пушкова, Трамп попытался либо опровергнуть свои предыдущие слова, либо продемонстрировать, что он этого не заявлял.

Также сенатор отметил, что американский лидер исключил возможность поставок Украине ракет JASSM, способных достигать Москвы.

«Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние слова и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — заявил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Пушков заявил, что сторонники Трампа выражают недовольство его поддержкой сенатора Линдси Грэма.

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