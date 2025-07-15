Сенатор Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому бить по Москве

Американский президент Дональд Трамп словами о том, его украинский коллега Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве», попытался опровергнуть собственное высказывание. Об этом во вторник, 15 июля, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам парламентария, глава американского государства также исключил передачу украинской армии дальнобойных ракет. Сенатор выразил мнение, что таким образом Трамп пытается продемонстрировать, что не хочет резкого обострения в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
— Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Трамп тем же вечером заявил, что не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Президент США ранее также говорил, что разочарован в своем российском коллеге Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза.
Позже появилась информация, что глава американского государства призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу для усиления давления на российскую сторону. Эти данные и стали поводом для бурных обсуждений.