На Украине назначили нового языкового омбудсмена

Согласно заявлению представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, новым уполномоченным по защите государственного языка на Украине стала Елена Ивановская. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.
«Кабинетом министров Украины Ивановская Елена Петровна назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка», — сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.
Напомним, что с июля 2020 года пост языкового омбудсмена занимал Тарас Кремень, чья деятельность сопровождалась рядом резонансных решений, включая запрет на использование русского языка в школах, даже во время перерывов между уроками. Он также настаивал на обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Срок полномочий языкового омбудсмена на Украине составляет пять лет с возможностью переназначения на второй срок. Однако, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух раз. Тарас Кремень, занимавший пост с 2020 года, не был переназначен на второй срок и был освобожден от должности 2 июля.