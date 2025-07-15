На Украине назначили нового языкового омбудсмена

Срок полномочий языкового омбудсмена на Украине составляет пять лет с возможностью переназначения на второй срок. Однако, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух раз. Тарас Кремень, занимавший пост с 2020 года, не был переназначен на второй срок и был освобожден от должности 2 июля.