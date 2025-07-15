Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назначили нового языкового омбудсмена

Украинский кабмин назначил Елену Ивановскую на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Источник: Аргументы и факты

Согласно заявлению представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, новым уполномоченным по защите государственного языка на Украине стала Елена Ивановская. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

«Кабинетом министров Украины Ивановская Елена Петровна назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка», — сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.

Напомним, что с июля 2020 года пост языкового омбудсмена занимал Тарас Кремень, чья деятельность сопровождалась рядом резонансных решений, включая запрет на использование русского языка в школах, даже во время перерывов между уроками. Он также настаивал на обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Срок полномочий языкового омбудсмена на Украине составляет пять лет с возможностью переназначения на второй срок. Однако, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух раз. Тарас Кремень, занимавший пост с 2020 года, не был переназначен на второй срок и был освобожден от должности 2 июля.