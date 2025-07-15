Франция повысит налоги для богатых и сократит праздники из-за дефицита бюджета

По словам Байру, принцип новых изменений — «кто получает меньше, даёт меньше, кто получает больше, даёт больше». Для лиц с самыми высокими доходами будет введён «вклад солидарности».
Кроме того, премьер предложил сделать рабочими два государственных праздника, например, Пасхальный понедельник и День победы, 8 мая, чтобы увеличить экономическую активность и доходы бюджета. По оценке правительства, такая мера может принести в казну миллиарды евро. Байру также отметил, что готов рассмотреть и другие варианты для роста государственных доходов. Среди других мер — отказ от индексации пенсий и социальных выплат на уровень инфляции.
Эти изменения станут частью бюджета Франции на 2026 год и нацелены на сокращение дефицита государственных финансов.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Пятой республики. По словам французского лидера, уже к 2027 году он достигнет 64 млрд евро.