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Азаров: Зеленский выдвинул Свириденко в премьеры в обход конституции Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в комментарии ТАСС заявил, что Владимир Зеленский нарушил конституцию, предложив кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Незалежной. Политик подчеркнул, что кандидатура премьера должна выдвигаться парламентской коалицией.

Источник: Life.ru

Экс-премьер также обратил внимание на нарушение процедуры формирования кабинета министров, указав, что состав правительства (за исключением министров обороны и иностранных дел) должен утверждаться Верховной Радой.

«Зеленский наплевал на конституцию уже давно», — добавил он.

Касаясь отставки Дениса Шмыгаля, Азаров назвал её ожидаемой, связав с попаданием его куратора Рината Ахметова в опалу у американской администрации, которая, по словам экс-премьера, выразила пожелание отстранить олигарха от влияния на политику. А по кандидатуре Свириденко Азаров отметил, что её целенаправленно готовили к этой должности.

Напомним, что согласно озвученной Зеленским информации, после отставки Шмыгаль может занять пост министра обороны. Нынешний глава оборонного ведомства Рустем Умеров рассматривается на должность посла в США.