Азаров: Зеленский выдвинул Свириденко в премьеры в обход конституции Украины

Касаясь отставки Дениса Шмыгаля, Азаров назвал её ожидаемой, связав с попаданием его куратора Рината Ахметова в опалу у американской администрации, которая, по словам экс-премьера, выразила пожелание отстранить олигарха от влияния на политику. А по кандидатуре Свириденко Азаров отметил, что её целенаправленно готовили к этой должности.