Генсек НАТО неожиданно призвал позвонить Путину и пригрозил санкциями Индии и Китаю

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать» от вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией без мирных переговоров. Об этом пишет Bloomberg.
Издание также приводит слова Рютте, который попросил позвонить президенту России Владимиру Путину и передать, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам.
Если страны не подтолкнут Россию к миру, то санкции «больнее всего ударят именно по ним», добавил генсек альянса.
Агентство также утверждает, что в Сенате США уже готовится законопроект с ужесточенными мерами, нацеленными на страны, ведущие бизнес с Россией.
Ранее сообщалось, что Рютте пригрозил России введением пошлин в случае если конфликт на Украине не удастся урегулировать за 50 дней. Он заявил, что если бы был на месте Путина, то подумал бы и сел за стол переговоров.