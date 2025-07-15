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Генсек НАТО неожиданно призвал позвонить Путину и пригрозил санкциями Индии и Китаю

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать» от вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией без мирных переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Индия, Китай и Бразилия «могут очень пострадать» от вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией без мирных переговоров. Об этом пишет Bloomberg.

Издание также приводит слова Рютте, который попросил позвонить президенту России Владимиру Путину и передать, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам.

Если страны не подтолкнут Россию к миру, то санкции «больнее всего ударят именно по ним», добавил генсек альянса.

Агентство также утверждает, что в Сенате США уже готовится законопроект с ужесточенными мерами, нацеленными на страны, ведущие бизнес с Россией.

Ранее сообщалось, что Рютте пригрозил России введением пошлин в случае если конфликт на Украине не удастся урегулировать за 50 дней. Он заявил, что если бы был на месте Путина, то подумал бы и сел за стол переговоров.

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