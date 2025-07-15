Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине

После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду.