Российских хлебопекарей заподозрили в спонсировании «Азова»*

Надзорное ведомство установило, что часть прибыли предприятия направлялась через латвийский фонд на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов»* и ВСУ. В объединении состоят граждане Латвии и Украины, занимающиеся противоправной деятельностью против интересов РФ. По данным следствия, с 2023 по 2025 год они перечислили более 36,8 тыс. евро на закупку оружия и боеприпасов.