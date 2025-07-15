Лукашенко провел встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто

«Господин Президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до вас только Президент Путин здесь был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях», — сказал Александр Лукашенко.