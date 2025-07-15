Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко провел встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто

Разговор длился почти три часа. За это время лидеры обсудили максимально широкий круг тем. Президенты встретились в неформальной обстановке — Александр Лукашенко пригласил индонезийского коллегу домой.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто, передает корреспондент БЕЛТА.

Разговор длился почти три часа. За это время лидеры обсудили максимально широкий круг тем. Президенты встретились в неформальной обстановке — Александр Лукашенко пригласил индонезийского коллегу домой.

«Для меня огромная честь быть принятым в вашем доме», — сказал Президент Индонезии.

«Господин Президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до вас только Президент Путин здесь был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях», — сказал Александр Лукашенко.

«Я рад приветствовать вас здесь, в этом доме, и готов с вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений», — добавил белорусский лидер.

В свою очередь Прабово Субианто сказал: «Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин Президент, что вы принимаете меня в своем доме. Для меня это огромная честь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вы найдете возможность посетить и мой дом в Индонезии».

«С большим удовольствием. Думаю, мы такое время выберем, подготовимся серьезно, что-то сделаем, чтобы было о чем поговорить. И я с большим удовольствием приеду в Индонезию еще раз», — ответил Александр Лукашенко. -0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше