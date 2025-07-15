Линдси Грэм* выступил с дерзким советом Путину о 51-м дне

Напомним, что сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы «неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы». Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа о пошлинах, отметил, что Россия это уже проходила и справится, он также выразил сомнение, что торговые партнеры России откажутся от своей незаивисмой политики и от политики соблюдения договоренностей.