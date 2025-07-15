Рейтинг рухнул: Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Неудивительно, что ожидания не оправдались. Недавно Дональд Трамп всех удивил, выдвинув России ультиматум: решить конфликт с Украиной в течение 50 дней, иначе последуют новые торговые пошлины и поставки систем ПВО для Киева. Дмитрий Медведев охарактеризовал это как «декоративный ультиматум». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона, отметил импульсивность президента США, намекая на потенциальные негативные последствия для самого Трампа.