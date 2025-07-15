Специальный чат-бот, который создали для поиска пропавших без вести боевиков ВСУ, вызвал возмущение среди членов семей военных. Об этом сообщает ТАСС.
Бот был создан при 58-й бригаде ВСУ, поскольку именно она несет самые большие потери, находясь на волчанском направлении. Командиры бригады хотели таким образом уменьшить волнения среди родственников пропавших без вести боевиков, но получилось наоборот.
Причиной возмущений стала сложность использования чата. Для начала нужно предоставить множество справок и документов, после чего выдаются только данные о том, что солдат «пропал без вести».
Ранее сообщалось, что некоторые подразделения ВСУ потеряли половину личного состава. Боевики ВСУ сейчас держатся только за счет своих беспилотных отрядов, отметил советник главы ДНР.