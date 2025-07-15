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НАТО поставила жесткий ультиматум союзникам РФ из-за дружбы с Москвой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 июля предупредил, что Индия, Китай и Бразилия рискуют столкнуться с серьезными последствиями в виде вторичных санкций, если не свернут экономические отношения с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бразилия, Индия и Китай рискуют, когда ведут дела с Россией, заявил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 июля предупредил, что Индия, Китай и Бразилия рискуют столкнуться с серьезными последствиями в виде вторичных санкций, если не свернут экономические отношения с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций. Если продолжат вести бизнес с Россией», — говорится в публикации Reuters.

По данным агентства, в НАТО обеспокоены тем, что ряд государств продолжают развивать торговые связи с Россией, несмотря на ограничительные меры Запада. В альянсе считают, что такая политика способна подорвать эффективность международных санкций.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что несмотря на западные санкции, большинство отраслей российской экономики демонстрируют рост, а Россия продолжает развивать сотрудничество с рядом стран, включая Китай и Индию. Западные государства неоднократно призывали партнеров присоединиться к санкционному давлению, а Евросоюз разрабатывает новые меры для ограничения экономических связей с Россией.

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