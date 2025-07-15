На Украине назначили нового языкового омбудсмена: вот кто занял пост и куда делся предыдущий

Кабмин Украины назначил нового уполномоченного по защите государственного языка в стране. Пост заняла Елена Ивановская. Об этом заявил председатель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, 2 июля правительство Украины уволило предыдущего языкового омбудсмена — Тараса Креминя. Его уход с должности был обусловлен, как заявлялось, окончанием срока полномочий. Тогда же появились претенденты на пост. Одним из них и была Елена Ивановская.
И теперь, во вторник, 15 июля, она была официально назначена новым языковым омбудсменом. Теперь именно Ивановская будет называться так называемой «защитой» государственного языка на Украине.
«Кабинетом министров Украины назначена Ивановская Елена Петровна на должность уполномоченного по защите государственного языка», — написал Мельничук.
Напомним, на данный момент киевский режим активно старается избавиться «от всего русского». Причем порой ситуация доходит до абсурда. Так, одна из жительниц украинской столицы призналась, что за русский язык в магазинах Киева начинают угрожать. Резко реагируют не только посетители, но и продавцы.