На Украине назначили нового языкового омбудсмена: вот кто занял пост и куда делся предыдущий

Как известно, 2 июля правительство Украины уволило предыдущего языкового омбудсмена — Тараса Креминя. Его уход с должности был обусловлен, как заявлялось, окончанием срока полномочий. Тогда же появились претенденты на пост. Одним из них и была Елена Ивановская.