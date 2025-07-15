В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ

В финском законодательстве под недвижимостью подразумеваются, прежде всего, земельные участки. Квартиры в многоквартирных домах под это определение не подпадают. Как ранее уточняли в Министерстве обороны Финляндии, новый запрет на сделки с недвижимостью распространяется не только на граждан «недружественных» стран, но и на лиц, юридически связанных с государствами, которые считаются представляющими угрозу, или находящихся под их влиянием.