В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ

Запрет на приобретение недвижимости в Финляндии для граждан России и Белоруссии вступил в силу 15 июля. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен в соцсети X*.
«Это важная реформа, которую слишком долго откладывали», — написал Хяккянен.
Парламент Финляндии в апреле утвердил законопроект, предусматривающий запрет на приобретение недвижимости для граждан государств, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны. В частности, речь идет о гражданах России. Позднее в этот список была включена и Белоруссия. Согласно закону, таким лицам не будет выдаваться разрешение на покупку недвижимости на территории Финляндии.
В финском законодательстве под недвижимостью подразумеваются, прежде всего, земельные участки. Квартиры в многоквартирных домах под это определение не подпадают. Как ранее уточняли в Министерстве обороны Финляндии, новый запрет на сделки с недвижимостью распространяется не только на граждан «недружественных» стран, но и на лиц, юридически связанных с государствами, которые считаются представляющими угрозу, или находящихся под их влиянием.
Полный запрет действует на приобретение недвижимости теми, кто не проживает в Финляндии на постоянной основе. Для иностранных граждан с двойным гражданством или постоянным видом на жительство, как и прежде, потребуется получать специальное разрешение на покупку участков согласно действующим нормам.
* соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.