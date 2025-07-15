Трамп встретится со Стармером в гольф-клубе в Шотландии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении организовать встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на территории Шотландии.
В ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома Трамп уточнил, что встреча будет посвящена обсуждению вопросов, связанных с торговлей.
Мероприятие пройдет в Абердине, где находится принадлежащий американскому лидеру гольф-клуб. Трамп не обозначил конкретные сроки визита, однако ранее сообщалось, что поездка запланирована на вторую половину июля.
Накануне российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».
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