В Раде неожиданно обвинили Трампа в принуждении Украины к капитуляции

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что помощь Украине, о которой сообщил президент США Дональд Трамп, на самом деле лишь подталкивает страну к капитуляции. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.
По его мнению, лишь через несколько месяцев может произойти первая поставка Patriot, тогда как Трамп дал 50 дней на заключение мирного соглашения.
Нардеп считает, что Россия в течение этого времени может истощать украинскую оборону и наносить удары по тылу.
Владимира Зеленского этой «помощью» только загоняют к капитуляции, но так, чтобы он не мог обвинять США, заключил парламентарий.
Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел ввиду Трамп, говоря об отправке на Украину 17 систем Patriot.
Также Трамп заявил, что не занимает ни одну сторону в конфликте на Украине.