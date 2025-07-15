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В Раде неожиданно обвинили Трампа в принуждении Украины к капитуляции

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что помощь Украине, о которой сообщил президент США Дональд Трамп, на самом деле лишь подталкивает страну к капитуляции.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что помощь Украине, о которой сообщил президент США Дональд Трамп, на самом деле лишь подталкивает страну к капитуляции. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.

По его мнению, лишь через несколько месяцев может произойти первая поставка Patriot, тогда как Трамп дал 50 дней на заключение мирного соглашения.

Нардеп считает, что Россия в течение этого времени может истощать украинскую оборону и наносить удары по тылу.

Владимира Зеленского этой «помощью» только загоняют к капитуляции, но так, чтобы он не мог обвинять США, заключил парламентарий.

Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел ввиду Трамп, говоря об отправке на Украину 17 систем Patriot.

Также Трамп заявил, что не занимает ни одну сторону в конфликте на Украине.

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