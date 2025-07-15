В Совфеде раскрыли корыстные мотивы Трампа после запрета Зеленскому бить по Москве

Президент США Дональд Трамп запретил украинскому президенту Владимиру Зеленскому бить по Москве, чтобы показать свою непричастность. Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков, комментируя слова Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».