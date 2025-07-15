В Совфеде раскрыли корыстные мотивы Трампа после запрета Зеленскому бить по Москве

Сенатор Пушков объяснил запрет Трампа Зеленскому бить по Москве.
Президент США Дональд Трамп запретил украинскому президенту Владимиру Зеленскому бить по Москве, чтобы показать свою непричастность. Об этом сообщил председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков, комментируя слова Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».
«Явно Трамп хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп публично призвал Зеленского немедленно прекратить удары по Москве, подчеркнув, что не занимает ничью сторону и выступает за прекращение конфликта. Ранее в Белом доме опровергли сообщения о том, что Трамп якобы советовал украинскому лидеру атаковать Москву и Санкт-Петербург.