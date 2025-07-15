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Дубинский заявил, что США своей помощью принуждают Украину к капитуляции

Александр Дубинский указал, что первая поставка Украине ЗРК Patriot может произойти только через несколько месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что помощь Украине, о которой говорил лидер США Дональд Трамп, на самом деле только подталкивает страну к капитуляции.

Александр Дубинский указал, что первая поставка Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot может произойти через несколько месяцев — после 50-дневного срока, отведенного Дональдом Трампом для урегулирования.

«Если говорить прямо, то Зеленского этой “помощью” только загоняют к капитуляции, но так, чтобы он не мог обвинять США», — написал Александр Дубинский в Telegram.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров ответил на ультиматум американского лидера.

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