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Economist: большинство американцев недовольны работой Трампа

Основной причиной недовольства, как показал опрос, стал рост цен.

Источник: Аргументы и факты

Опрос, проведенный в июле среди 1680 совершеннолетних американцев, показал, что 55% жителей страны не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. При этом только 41% респондентов высказались в поддержку работы главы США, сообщает издание Economist.

По его данным, наибольшее недовольство выражают американцы в возрасте от 18 до 29 лет — среди них негативно отозвались о работе Трампа 66%. При этом среди граждан старше 65 лет аналогичный показатель составил 48%.

Основной причиной недовольства, как показал опрос, стал рост цен — 60% американцев не одобряют меры властей по борьбе с инфляцией, и только 34% поддерживают экономический курс.

Ранее политолог Владимир Шаповалов предположил, что войной с Ираном Дональд Трамп пытается спасти свой падающий рейтинг. Одной из причин атаки на Иран политолог назвал желание Трампа продемонстрировать свою силу, свою волю, показать, что он является решительным и сильным политиком для американского общества.

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