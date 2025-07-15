Генпрокуратура потребовала запретить объединение хлебопеков за поддержку ВСУ

По данным газеты «Коммерсантъ», Генпрокуратура России подала иск о признании экстримистским и запрещенным объединение хлебопеков, которое контролирует 50% долей ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области. По данным ГП РФ, это объединение финансирует подразделения «Азова»* (организация признана террористической и запрещены в РФ) и в целом поддерживает ВСУ.
Дело в том, что в объединение хлебопеков входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько и еще ряд компаний из этих стран. А в России Бомис и его российский партнер Сергей Сиренко создали ООО «Рижский хлеб» в городе Родники Ивановской области. Бомису и Сиренко принадлежит по половине долей в уставном капитале компании.
После начала СВО Бомис публично осудил действия России, заявил о разрыве связей с Россией. Он вынуждал Сиренко продать активы, а деньги вывести за рубеж. Но тот отказался. Тогда Бомис попытался вевезти дорогостоящее оборудование, но это не дали сделать российские силовики.
При этом выяснилось, что Бомис и Приходько за счет средств подконтрольных им фирм в Латвии и на Украине спонсировали «Азов»*.
Генпрокуратура просит в своем иске Родниковский районный суд Ивановской области запретить объединение хлебопеков, а принадлежащие им 50% долей в уставном капитале «Рижского хлеба» обратить в доход России.
* — Организация, признанная террористической и запрещенной в России.