Генпрокуратура потребовала запретить объединение хлебопеков за поддержку ВСУ

Дело в том, что в объединение хлебопеков входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько и еще ряд компаний из этих стран. А в России Бомис и его российский партнер Сергей Сиренко создали ООО «Рижский хлеб» в городе Родники Ивановской области. Бомису и Сиренко принадлежит по половине долей в уставном капитале компании.