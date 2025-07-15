Верховный суд США разрешил Трампу закрыть министерство образования

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу реализовать его план по реорганизации министерства образования посредством увольнения приблизительно 1400 работников, сообщает агентство AP.
При наличии лишь трех несогласных голосов от судей либерального толка, Верховный суд отменил решение федерального судьи из Бостона, блокировавшее сокращения.
Данное решение высшей судебной инстанции позволяет администрации США продолжать деятельность, направленную на реструктуризацию министерства образования и передачу его обязанностей другим правительственным структурам. Этот пункт являлся одним из ключевых обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании.
Согласно информации, опубликованной изданием The Hill, президент США не обладает компетенцией для полной ликвидации министерства образования. Для упразднения федерального ведомства кабинетного уровня необходимо решение Конгресса, и даже с учетом республиканского большинства в обеих палатах, перспективы принятия подобного решения оцениваются как маловероятные.
Министерство образования было учреждено 45 лет назад на основании акта Конгресса. В число его основных задач входят управление программами студенческого кредитования, мониторинг успеваемости учащихся и контроль за соблюдением прав граждан в образовательных учреждениях.
Федеральное законодательство запрещает министерству образования вмешиваться в операционную деятельность школ, включая вопросы учебных планов и кадровой политики. Ответственность за принятие этих решений лежит на правительствах штатов и местных органах самоуправления, которые обеспечивают более 85% финансирования государственных школ.