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Reuters: Трамп заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно»

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Питтсбурге заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно». Его слова приводит агентство Reuters.

Источник: Reuters

В ходе этого же выступления американский лидер высоко оценил подписанное ранее торговое соглашение с Индонезией.

Трамп также заявлял, что допускает возможность заключения других торговых соглашений, в том числе с Индией, сообщает Reuters.

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