Reuters: Трамп заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно»

В ходе этого же выступления американский лидер высоко оценил подписанное ранее торговое соглашение с Индонезией.
Трамп также заявлял, что допускает возможность заключения других торговых соглашений, в том числе с Индией, сообщает Reuters.
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