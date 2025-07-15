Рютте посоветовал странам БРИКС «позвонить Путину», если они не хотят санкций

«Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам, — заявил Рютте журналистам. — Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам».