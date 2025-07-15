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Рютте посоветовал странам БРИКС «позвонить Путину», если они не хотят санкций

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил Бразилию, Китай и Индия обратить внимание на ультиматум президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах. Его слова передало информагентство Reuters.

Источник: Reuters

Американский президент обещает ввести 100-процентные пошлины на товары России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней.

«Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам, — заявил Рютте журналистам. — Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам».

Сегодня Дональд Трамп заявил, что не занимает сторону России или Украины в их конфликте и просто хочет остановки кровопролития.

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