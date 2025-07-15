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В Пентагоне рассказали о сделке по поставкам оружия Украине

Европейские страны обязались нарастить свои оборонные расходы ради помощи Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Сделка по поставкам американского вооружения Украине за счет средств европейских союзников пока находится на начальном этапе, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в интервью политическому активисту Чарли Кирку.

Он отметил, что европейские страны обязались нарастить свои оборонные расходы, и одним из элементов этого плана является закупка оружия, произведенного в США, с целью оказания помощи Украине.

По словам Парнелла, на текущий момент переговоры по данной схеме лишь начались, и процесс ее реализации находится в зачаточной стадии. Он подчеркнул, что закупки будут осуществляться именно за счет европейских партнеров, которые выделят необходимые ресурсы.

Тем не менее, представитель Пентагона выразил уверенность в том, что союзники по НАТО поддерживают этот подход. По его словам, участие разных стран в финансировании поставок оружия поможет не только укрепить украинскую армию, но и позволит вернуть часть вложенных средств обратно в американский бюджет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине.

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