В Пентагоне рассказали о сделке по поставкам оружия Украине

Тем не менее, представитель Пентагона выразил уверенность в том, что союзники по НАТО поддерживают этот подход. По его словам, участие разных стран в финансировании поставок оружия поможет не только укрепить украинскую армию, но и позволит вернуть часть вложенных средств обратно в американский бюджет.