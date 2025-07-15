Трамп запутался в поставках оружия Киеву и не хочет ссориться с РФ

«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», — написал Пушков.