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Трамп запутался в поставках оружия Киеву и не хочет ссориться с РФ

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней демонстрирует противоречивые настроения к России.

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней демонстрирует противоречивые настроения к России. С одной стороны, он не желает портить отношения с Москвой, но своими действиями демонстрирует обратное, отметил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Накануне хозяин Белого дома принимал в Вашингтоне генсека НАТО Марка Рютте. В ходе встречи Трамп объявил, что Украина получит 17 комплексов Patriot от неназванной им страны. И добавил, что якобы этому государству они не нужны.

При этом американский президент не уточнил, будут ли это полноценные системы. В Пентагоне не сумели внятно объяснить, что стоит за эти словами Трампа.

«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», — написал Пушков.

Сенатор также отметил, что заявления Трампа об усилении военной помощи Украине разворачивают ситуацию в противоположную сторону. Это, по его словам, больше напоминает нарастание напряженности.

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